Polícia prende suspeito de coordenar ataque à UPP no Rio Policiais da 11ª Delegacia de Polícia, na Rocinha, zona sul do Rio, e da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) prenderam, nesta terça-feira, 11, o traficante Paulo Roberto Santos, conhecido como Bradock, de 44 anos. Ele é apontado como um dos coordenadores do ataque à Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Rocinha, em 16 de fevereiro.