Polícia prende suspeito de decapitar esposa em Itajaí-SC

Os policiais chegaram até o autor do crime durante as diligências realizadas no local onde foi encontrada a cabeça. A lixeira fica ao lado da residência do suspeito. O homem confessou ter estrangulado a esposa após uma discussão ocorrida entre o casal. Ao realizar buscas na residência, os policiais encontraram o corpo da vítima escondido atrás de um roupeiro, no quarto do casal. Juntamente com o corpo foi localizada a faca utilizada para decapitar a vítima. No interior da casa havia evidências de luta corporal e vestígios de sangue em vários cômodos.