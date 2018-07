Polícia prende suspeito de estupro na UFMS

Além da descrição física e a forma de falar, informadas pela vítima durante depoimento, as tatuagens pelo corpo ajudaram a localizar o suspeito, segundo a delegada. Após a apresentação do suspeito à imprensa, na manhã de hoje, outras três mulheres, também vítimas de estupro, compareceram à delegacia para reconhecimento do suspeito. Segundo a delegada, outras vítimas de violência sexual estão sendo aguardadas para reconhecimento.

O autor do crime teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, após representação da Polícia Civil, através da 1ª DEAM - Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. O suspeito confessou os crimes durante o depoimento. O inquérito deve estar concluído nos próximos dias e o suspeito deverá ser encaminhado para um presídio.