Polícia prende suspeito de matar bombeiro no Jabaquara O suspeito de atirar e matar o bombeiro Renato Leite Barboza, de 37 anos, no dia 16 de agosto de 2011, no Jabaquara, na zona sul de São Paulo, foi preso por policiais do 35º DP na Favela Vietnã nesta quinta-feira, 16. O latrocínio contra o bombeiro foi gravado por câmeras de segurança instaladas nas imediações do local do crime.