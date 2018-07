Polícia prende suspeito de matar empresário em SP

Quase dois meses após o crime, a polícia prendeu um dos suspeitos de matar o empresário Fernando Guerreiro Abdalla, de 29 anos, no dia 30 de abril. Abdalla foi vítima de um assalto na frente da academia da qual era proprietário, na Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo. Segundo testemunhas, dois homens abordaram o empresário e pediram sua moto. Os criminosos balearam a vítima no peito mesmo sem que ela reagisse ao assalto.

D.M.B, de 18 anos, foi detido nessa quinta-feira, 20, no Fórum Criminal da Barra Funda, zona oeste da capital paulista, mas a Polícia Civil só divulgou a prisão nesta segunda-feira, 24. De acordo com os policias, o rapaz também é acusado de outros dois latrocínios (roubo seguido de morte): uma tentativa contra um policial militar, em abril, e o assassinato de um mecânico, em novembro do ano passado. No último caso, o jovem atropelou a vítima após roubar um ônibus.

Quatro meses antes do crime, Abdalla já havia sido vítima de uma tentativa de assalto, também na frente de sua academia. Segundo familiares, o empresário tentou fazer o boletim de ocorrência na ocasião, mas o delegado do 45.º Distrito Policial, da Vila Brasilândia, teria se negado a registrar o caso porque o assalto não havia sido consumado e por não ter havido violência.