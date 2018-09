Polícia prende suspeito de matar escritor paranaense A polícia prendeu no fim da noite desta quarta-feira, 2, o suspeito de matar o escritor paranaense Wilson Pinto Bueno, 61 anos, na última segunda-feira, 31, em Curitiba, no Paraná. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o rapaz, de 19 anos, foi detido na Fazenda Rio, na região metropolitana de Curitiba. A polícia trabalhava com a hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte). Segundo a Secretaria, parentes do escritor relataram, nesta terça-feira, 1, o desaparecimento de uma máquina fotográfica e do celular, da casa onde ele foi assassinado.