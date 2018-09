Polícia prende suspeito de matar esposa em São Paulo

Uma mulher de 24 anos foi encontrada morta dentro de casa no início da noite de quinta-feira, 20, em Pirituba, zona noroeste de São Paulo. O marido da vítima, Rodrigo Rodrigues Gonçalves Martins, de 25 anos, principal suspeito do crime, foi detido na madrugada desta sexta-feira, 20, após confessar o crime. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar encontrou o corpo de Fabiana de Assis Ferreira, de 24 anos, por volta das 18h30, após a denúncia de um amigo da família. A testemunha, cuja identidade não foi revelada, afirmou ter ido até a casa depois que o marido de Fabiana faltou ao trabalho. Ao chegar à residência, a testemunha disse ter encontrado a porta entreaberta. Na sala, o filho do casal, de três anos, estava assistindo televisão e afirmou que o pai tinha ido ao açougue. A testemunha avistou Fabiana caída no chão e coberta com uma manta. Ela tinha hematomas no pescoço e já estava morta. Ainda segundo a secretaria, nesta madrugada, após ser detido na casa do casal, o marido confessou ser usuário de drogas e disse ter matado a mulher depois de uma discussão por causa de dinheiro. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória do Belém, na zona leste de São Paulo.