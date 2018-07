Polícia prende suspeito de matar menina de 8 anos em SP

Uma testemunha contou à polícia que viu um Chevrolet Monza prata próximo ao local onde o corpo foi descoberto. Os investigadores encontraram o carro na garagem de um porteiro de 34 anos, vizinho da família da menina. O banco do veículo tinha manchas de sangue. Dentro dele, foi achada uma calcinha infantil, que seria da vítima, e um rolo de barbante que teria sido utilizado para cometer o crime.

O suspeito, que vive no mesmo bairro da vítima, prestou depoimento nesta tarde. A identidade dele não foi revelada. Ele estava foragido e era procurado pela polícia desde o dia do crime. Na madrugada desta sexta-feira, 17, um vizinho do porteiro prestou depoimento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia não informou o que o homem relatou.