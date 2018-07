Polícia prende suspeito de matar mulheres em BH

Os crimes foram cometidos em diferentes meses de 2009. As investigações mostraram semelhanças em todos os casos, como o fato de o único objeto roubado ter sido o celular da vítima. As três mulheres possuíam o mesmo tipo físico: morenas e magras.

No fim do ano, os resultados dos exames realizados com esperma encontrado nas vítimas mostraram que as três mulheres haviam sido atacadas pelo mesmo homem. A polícia suspeita que o maníaco possa ser o autor de pelo menos dois outros crimes.

A polícia vinha mantendo as investigações sob sigilo. Mas desde que as informações vazaram para a imprensa, no início do mês, parentes das vítimas passaram a pressionar por uma solução para o caso. A Assembleia Legislativa do Estado realizou, ontem, uma audiência pública onde delegados e investigadores envolvidos na apuração tiveram de prestar esclarecimentos.