Polícia prende suspeito de matar supervisora de vendas

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), após um longo período de investigações baseadas em testemunhas e em um retrato falado, a Polícia Civil conseguiu prender o suspeito. No dia 12 de fevereiro, a supervisora de vendas saiu de casa com o carro do noivo para se encontrar com amigas, em Barueri. No mesmo dia, os policiais encontraram o Fiesta prata com sinais de princípio de incêndio. O corpo da jovem só foi localizado um dia depois, em um matagal, em Vargem Grande Paulista, seminua e com sinais de violência.