Polícia prende suspeito de pedofilia no RS A Polícia Civil prendeu um homem acusado de pedofilia em Montenegro, no Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira, 16. A investigação, iniciada depois de denúncia anônima, há três meses, indica que o suspeito fazia parte de uma rede que constrangia crianças e adolescentes a participar de gravações de vídeos que eram trocados em redes sociais. Pelo menos oito menores teriam sido vítimas do grupo. A operação policial também apreendeu material pornográfico.