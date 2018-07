Polícia prende suspeito de roubar 6 bancos em SP

Os agentes também prenderam a irmã do estudante, uma dona de casa de 28 anos. Ela é suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Na casa da mulher, que é vizinha do irmão, foram apreendidas porções de cocaína, crack e maconha, um galão de lança-perfume, balança de precisão, peneira, liquidificador, prensas e outros equipamentos usados no manuseio e embalagem de drogas.

A polícia acredita que o estudante usava o dinheiro dos assaltos para financiar o tráfico de drogas. Ele foi identificado com base em imagens de câmeras de segurança recolhidas pela polícia. Diversas vítimas também o reconheceram.