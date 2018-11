Polícia prende suspeito de roubar obras da Pinacoteca Um dos quatro suspeitos de terem participado no dia 12 de junho do roubo de quatro obras de arte da Estação Pinacoteca do Estado, localizada na Luz, região central da capital paulista, foi preso na noite de ontem em um shopping na zona leste de São Paulo por agentes do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (GARRA) de Guarulhos, na Grande SP. O detido Uéslei Teobaldo Barros, de 30 anos, e outro suspeito, o servente Marcelo Dias de Souza, de 27 anos, após serem qualificados pela polícia, tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça, pois ambos aparecem nas imagens gravadas pelas câmeras de segurança da Pinacoteca. As obras levadas no roubo foram "O pintor e seu modelo" (1963), do espanhol Pablo Picasso, "Mulheres na Janela" (1926), de Di Cavalcanti, "Casal" (1919), de Lasar Segall, e "Minotauro, bebedor e mulheres" (1933), também de Picasso. Policiais de plantão no Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic) afirmam que Uéslei foi encaminhado para a base do GARRA de Guarulhos e será transferido para o 1º Distrito Policial (DP) do município.