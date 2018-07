Polícia prende suspeito de seqüestro dos chineses no RJ A Polícia do Rio anunciou hoje a prisão do primeiro suspeito de participação no seqüestro dos chineses ocorrido sábado na Estrada das Paineiras, zona sul da cidade. "Interceptações da Polícia Federal e da Polícia Civil apontam a participação dele na morte de dois PMs em julho e mostram fortes indícios de sua presença no caso dos chineses", disse o comandante do 22º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Luigi Gatto. A revelação do tenente-coronel irritou policiais federais e civis que trabalhavam no caso. Foragido desde 2003, após ser condenado por roubo, o traficante de drogas e armas David Chagas dos Santos, o Vavá, de 30 anos, é acusado pela morte de dos policiais militares metralhados na Lagoa Rodrigo de Freitas. O delegado-titular da Delegacia de Combate às Drogas (Dcod), Marcus Vinícius Braga, lamentou o vazamento da suspeita sobre Vavá, mas confirmou que o criminoso é o principal traficante de armas para as quadrilhas da Vila Cruzeiro, local do cativeiro dos chineses, e para a favela Nova Holanda, onde Vavá foi preso. "Ele não é qualquer um. Era um dos líderes da quadrilha e estava dormindo há dois meses na Vila Cruzeiro antes de fugir para Nova Holanda, após a ocupação policial de terça-feira", resumiu Braga. O delegado confirmou que Vavá é ligado ao traficante Alexander de Jesus Carlos, o Choque. Líder do tráfico da Vila Cruzeiro, ele é um dos suspeitos de comandar o bando que seqüestrou os chineses. O delegado-titular da Delegacia Especializada no Atendimento ao Turista (Deat), Fernando Veloso, confirmou que os quatro suspeitos já identificados seriam traficantes da Vila Cruzeiro. O próximo passo será comparar as digitais deles com as impressões recolhidas pela perícia em um espelho encontrado no cativeiro de ontem.