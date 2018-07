Polícia prende suspeito de ter atropelado filhas e sogra

Ele teria premeditado a ação porque estaria inconformado com a separação da mulher, mãe das crianças, e sabia do horário em que elas saíam da creche. Além de avançar com um veículo contra as três, na tarde de segunda-feira, o suspeito não prestou socorro e fugiu do local. Uma das crianças morreu e foi sepultada nesta terça-feira. A segunda segue internada. A avó recebeu alta.

Se a investigação confirmar, será o terceiro crime passional em apenas 24 horas no Rio Grande do Sul. Em Muitos Capões, no nordeste do Estado, um homem de 33 anos, separado há pouco tempo da mulher, matou sua filha de um ano e o sogro, de 54 anos e se suicidou, também nesta terça-feira.

Da noite de segunda-feira até a manhã desta terça-feira um homem de 48 anos manteve seu enteado em cárcere privado em uma residência da zona norte de Porto Alegre para exigir reconciliação com a ex-mulher. Depois de libertar o rapaz, de 19 anos, ele se entregou à polícia.