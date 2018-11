Polícia prende suspeito de torturar empresário em SP Um motoboy de 27 anos foi preso por policiais do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic), suspeito de torturar e roubar um empresário de 42 anos, no Tatuapé, na zona leste de São Paulo. A vítima ficou em poder dos bandidos no último dia 6.