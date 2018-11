Polícia prende suspeitos de arrastar policial em SP A polícia de São Paulo deteve hoje sete suspeitos de participar do assassinato do soldado Alexandre Sérgio de Oliveira Sobrinho, em Diadema, no Grande ABC paulista, nesta madrugada. De acordo com a PM, eles estão sendo ouvidos na 1ºDP, no município, onde foi registrado o caso.Segundo a Polícia Militar, por volta das 4 horas, na Rua Graciosa, policiais abordaram um Gol. O sargento Alexandre, do 24º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, se aproximou do carro e foi agarrado pelo fardamento por um dos ocupantes que o arrastou por cerca de 500 metros, largando-o caído no asfalto e fugiu. O PM foi levado ao Pronto-Socorro Serraria, onde não resistiu aos ferimentos e morreu. O veículo, segundo a PM, foi localizado abandonado em Diadema.