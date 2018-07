Polícia prende suspeitos de assaltar condomínio de luxo

O condomínio de casas de luxo foi assaltado na quarta-feira, no Morumbi, na zona sul de São Paulo. Quinze homens bem vestidos e armados invadiram o condomínio. A PM foi acionada, mas quando chegou ao local os bandidos haviam fugido. O caso foi registrado no 89º Distrito Policial, no Portal do Morumbi.

O grupo foi detido em uma casa noturna em Perdizes. Com os presos, a polícia encontrou objetos roubados de vítimas, além de uma pistola 9mm.