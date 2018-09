Polícia prende suspeitos de assaltar Rolex em São Paulo Oito suspeitos de terem participado do assalto à relojoaria da Rolex no Shopping Cidade Jardim, na zona sul de São Paulo, foram presos no início desta noite em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Três deles foram identificados por um funcionário da loja, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP).