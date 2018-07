Polícia prende suspeitos de assaltos em Peruíbe (SP) Doze suspeitos foram presos na madrugada de hoje acusados de vários assaltos na região de Peruíbe, no litoral Sul de São Paulo, e de atingir uma jovem com um tiro na cabeça, na madrugada de ontem. Segundo o Hospital Ana Costa, para onde Juliana Marques de Almeida, de 25 anos, foi encaminhada, ela permanece internada na UTI em estado grave. Juliana levou um tiro durante um assalto a um quiosque no bairro Balneário Oásis, por volta das 2 horas de segunda-feira (dia 23). Segundo a Polícia Militar, o crime começou quando um bando roubou do quiosque R$ 2 mil. Um cachorro pit bull que estava do lado de dentro do balcão mordeu um dos suspeitos, que estava com uma arma. Ele atirou no cachorro, que acabou morrendo. As pessoas que estavam no quiosque se revoltaram e o suspeito começou a atirar contra a multidão, acertando a cabeça de Juliana. Os bandidos conseguiram fugir e foram encontrados nesta madrugada, no bairro Jardim Ribamar, sentados na calçada em frente a uma casa, onde estavam os veículos e as motos usados nos assaltos. De acordo com a PM, o grupo vinha realizando vários assaltos pela cidade havia cerca de uma semana.