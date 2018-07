Polícia prende suspeitos de chacina em Betim-MG

Mais dois suspeitos de participar da chacina de seis jovens na última terça-feira em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, foram presos na madrugada desta sexta-feira, 1. Orli Araújo, de 29 anos, e Leonardo Domingues de Oliveira, de 25 anos, foram detidos no Bairro Imbiruçu, no início da madrugada. Com eles foram apreendidos 103 papelotes de cocaína, R$ 178,00 em dinheiro e três celulares. Na madrugada de quinta-feira, Cledimar Carvalho Pereira, de 28 anos, um dos suspeitos de matar e queimar os jovens, já havia sido preso. Segundo a polícia, o suspeito confessou com detalhes o que aconteceu e disse que os jovens foram mortos por vender drogas de outro traficante.