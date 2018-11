Polícia prende suspeitos de roubos de caminhões em SP

Dois homens foram presos nesta sexta-feira, 11, sob suspeita de liderarem uma quadrilha especializada em roubo de caminhões em São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, uma das prisões aconteceu no bairro do Jaçanã, na zona norte da capital, onde os policiais apreenderam placas, documentos falsos e instrumentos usados para remarcação de veículos. Outro suspeito foi preso em Guarulhos, na Grande São Paulo.Segundo as investigações, iniciadas em janeiro deste ano, a quadrilha roubava entre 10 e 15 veículos por mês. Pela manhã, a polícia localizou um caminhão do Rio de Janeiro que havia sido roubado em Mogi das Cruzes, na Região Metropolitana de São Paulo. Desde o início das investigações, 12 pessoas já foram detidas.