Polícia prende suspeitos de sequestro de empresário

O sequestro aconteceu na noite de 19 de setembro. O empresário, que atua no ramo de estacionamento, foi cercado por dois veículos utilitários de luxo quando chegava em sua empresa na rua Olimpíadas, Vila Olímpia, zona sul da capital paulista. Pelo menos oito pessoas participaram da ação. Ele foi colocado em um dos automóveis e levado para o cativeiro em uma chácara em Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo.

O grupo chegou a contatar parentes da vítima e pedir resgate, mas teve problemas com o cativeiro. Moradores estranharam a movimentação no imóvel e, para evitar complicações, o grupo soltou o empresário na manhã do dia seguinte. Ele foi deixado no Morumbi, também na zona sul da cidade. Mesmo assim, eles queriam o resgate e passaram fazer ameaças.

Após investigações, uma equipe do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) conseguiu identificar parte dos autores. O segurança Renato dos Santos, de 27 anos, funcionário da vítima, foi detido no local de trabalho na Vila Olímpia. Também foram detidos Ivan Santana dos Santos, 30 anos, Leandro Vieira Conceição, de 32 anos, e Wellington de Souza Tomé, de 26. Eles respondem por extorsão mediante sequestro e formação de quadrilha. O delegado Fábio Nelson, ainda apura a participação de, pelo menos, outras quatro pessoas no crime.