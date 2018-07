Polícia prende taxistas com maconha no norte do Rio Dois taxistas foram presos nesta terça-feira em Inhaúma, na zona norte do Rio, acusados de prestar serviço a traficantes das comunidades de Manguinhos, Jacarezinho e Mandela, na mesma região. Eles admitiram que recebiam dinheiro para transportar drogas dessas comunidades até outras favelas, como Antares, Rola e Sapo, em Santa Cruz (zona oeste do Rio), e aos morros da Coruja, em São Gonçalo, e Salgueiro, em Niterói, ambos na região metropolitana do Rio.