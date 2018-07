Polícia prende terceiro acusado de chacina no Paraná A polícia paranaense prendeu, na noite de ontem (24), em Itaquiraí (MS), o terceiro acusado da chacina ocorrida no dia 22 de setembro, em Guaíra, no oeste do Paraná, que deixou 15 mortos e oito feridos. Fabiano Alves de Andrade, de 24 anos, estava em uma praça da cidade e, de acordo com a polícia, reagiu à prisão. Hoje pela manhã ele chegou a Cascavel, no oeste paranaense, onde estão os outros dois acusados Jair Corrêa, de 52 anos, apontado como mentor do crime e Ademar Fernando Luiz, de 27 anos. De acordo com a polícia, ambos confessaram a participação na chacina. Segundo as investigações, a princípio o objetivo era matar quatro pessoas que teriam participado da morte do enteado de Corrêa, ocorrida cerca de 20 dias antes, em razão de acerto sobre o tráfico de drogas. No entanto, Corrêa tirou o capuz e acabou reconhecido pelas pessoas que chegavam ao local. Como eles estavam embriagados, acabaram matando quem aparecia.