Polícia prende três acusados de roubar casa em SP

A quadrilha era investigada há 15 dias pela Polícia. O grupo é suspeito de invadir 20 casas na região. Com eles, foram recuperados R$ 47 mil que estavam em uma cesta de lixo.

Segundo as investigações, os suspeitos tinham uma marca registrada: uma SUV Chevrolet Captiva prata, roubada em dezembro no Jardim Arpoador, zona oeste da capital. Durante um monitoramento, o veículo foi identificado na Rua Puréus. A casa foi cercada. O responsável por dirigir na fuga estava dentro do carro e, quando percebeu o cerco, tentou fugir, mas foi detido.

O suspeito ofereceu dinheiro para ser liberado. O ajudante contatou o irmão, de 14 anos e o terceiro suspeito, de 19, e os três foram detidos em flagrante.