Polícia prende três assaltantes de casa no Morumbi

No início da tarde os assaltantes liberaram as vítimas e as fizeram acreditar que fugiriam pelo muro dos fundos, ingressando num denso matagal. Em vez disso, porém, os ladrões preferiram se esconder em um porão da casa. A polícia resolveu fazer uma varredura no imóvel e acabou encontrando o grupo, que só saiu do cômodo depois que bombas de gás lacrimogêneo foram lançadas no seu interior. Um deles já havia escapado.

Com os detidos foram encontradas três armas. As buscas pelo quarto integrante da quadrilha continuam. O caso foi registrado no 89º DP da capital.