Polícia prende três no Complexo do Alemão, Rio Três pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido na manhã desta quarta-feira, 23, durante operação realizada por policiais civis em conjunto com militares do Exército da Força de Pacificação, no Complexo do Alemão e na Vila Cruzeiro, Rio. A ação também resultou na apreensão de material destinado ao serviço de "gatonet" (dois receptores para transmissão de sinal de TV a cabo), uma granada, cocaína e pequena quantidade de maconha.