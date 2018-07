Polícia prende três que assaltaram banco no aeroporto A polícia prendeu na noite de ontem três dos cinco marginais que assaltaram, na manhã de sexta-feira, a agência do Bradesco no interior do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, e fugiram levando a quantia de R$ 266 mil. Durante todo o dia policiais realizaram diligências e, no início da noite, agentes do Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos) obtiveram informação sobre a moradia de um dos assaltantes na Vila Barros, em Guarulhos. Em outra casa da mesma rua foram também presos outros dois criminosos e apreendida uma pequena parte do dinheiro do roubo. Resta, agora, localizar outros dois e a maior parte da quantia roubada. Os policiais do Garra não contam como chegaram àquele endereço, onde foi preso Thiago, de 24 anos, com quem encontraram R$ 4 mil. Ele indicou a casa dos comparsas, Michael, de 18 anos e seu primo Luiz, de 24 anos, onde estavam R$ 15.390 mil. O assalto foi por volta das 10 horas da manhã e as prisões às 20h30. Eles forneceram informação sobre mais um dos criminosos, que reside na zona leste da capital. O quinto assaltante ainda não foi identificado.