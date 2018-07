Polícia prende três suspeitos de tráfico no Alemão Três suspeitos de envolvimento com o tráfico foram presos na Favela Nova Brasília, no Complexo do Alemão, onde, na noite de segunda-feira, a soldado Fabiana Aparecida de Souza foi morta por criminosos. O primeiro detido foi um adolescente de 15 anos, encontrado em casa com um corte no pé. Aos policiais, o rapaz disse que se feriu durante o confronto de ontem à noite, mas negou envolvimento no ataque à sede da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) e na morte da soldado.