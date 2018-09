Polícia prende trio acusado de tráfico de drogas em SP

Em um buraco na parede externa do imóvel havia uma saboneteira com dois gramas de cocaína e pouco mais de dois gramas de maconha. Embaixo da cama do indiciado foi encontrada uma pistola de pressão.

Além do ajudante, um garçom de 22 anos e uma dona de casa de 38 anos também vendiam drogas no local. O trio foi levado ao Setor de Investigações Gerais (SIG) da 4º Delegacia Seccional (Norte), onde foram autuados em flagrante.

Algumas pessoas que estavam no local, entre elas um adolescente de 17 anos, também compareceram ao SIG e informaram que são apenas usuários e estavam ali só para comprar drogas. O entorpecente e a pistola foram apreendidos e encaminhados para a perícia.