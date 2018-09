Polícia prende trio por roubo de caminhões em SP Agentes da Delegacia de Repressão a Roubo a Bancos do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) prenderam, na noite de ontem, três integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de caminhões. O grupo atacava motoristas em rodovias que passam pelas regiões de São José dos Campos, Jundiaí e Campinas, no interior do Estado de São Paulo. A quadrilha, que vinha sendo investigada desde o mês passado, tinha como alvo caminhões descarregados e com placas de outros estados. Parte dos veículos era desmanchada e outra parte tinha a numeração e placas adulteradas, o que facilitava as negociações fora de São Paulo. Foram presos o motorista Vanderley Estevam da Silva, de 28 anos, o mecânico Gilson Natalício dos Santos, de 35 anos, e o instrutor de volante Roberto Alexandre de Melo, de 28. Silva já tinha passagem por extorsão mediante seqüestro; Santos respondia por receptação e Melo não apresentava antecedentes criminais. Um quarto homem está sendo investigado.