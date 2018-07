Polícia prende um dos chefes do tráfico de morro no Rio A Polícia Civil prendeu um homem de 31 anos e a companheira dele, uma mulher de 27 anos, por tráfico de entorpecentes no Rio de Janeiro. O suspeito estava sendo investigado desde que os policiais começaram a apurar a migração de traficantes do Complexo do Alemão para comunidades ainda não pacificadas.