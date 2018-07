Polícia prende um dos chefes do tráfico de SC

"Bugre" usava a documentação do irmão Luciano Batista de Souza para fugir das autoridades. O traficante foi levado ao Presídio de Balneário Camboriú. Ele já tinha duas condenações por tráfico de drogas, além de ser suspeito de homicídios em Camboriú. O criminoso também responderá por estupro de vulnerável, pois era alvo de denúncias do Conselho Tutelar de abuso sexual de uma menina de 12 anos. No momento de sua prisão, a menina estava na casa e foi atendida pelo conselho.