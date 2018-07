Polícia prende um dos maiores ladrões de carga do RJ Considerado como um dos maiores ladrões de cargas do Estado do Rio, Edson Moreira da Cruz, conhecido como Tuia, foi preso nesta segunda-feira, 6, por policiais da Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA) de Niterói, região metropolitana.