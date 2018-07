Polícia prende um dos principais líderes do PCC O traficante Ledimar Antônio Ferreira da Motta, de 29 anos, foi preso ontem à noite, em Marília, no interior paulista. Considerado um dos principais líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC) no Estado de São Paulo, ele recebeu voz de prisão em sua casa, na Favela do Argolo Ferrão, quando preparava droga para comercialização. Havia 1,3 quilo de cocaína pura na residência.