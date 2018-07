Polícia prende um dos traficantes mais procurados do RJ

Os agentes descobriram o endereço em que o traficante passaria o carnaval e estavam esperando o momento certo para a prisão, desde sábado, quando eles confirmaram a presença do criminoso no local. Após a ocupação do Morro da Chatuba, na Vila da Penha, pelas Forças de Pacificação, Paulo Rogério fugiu para o Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, onde já exercia um papel de chefia.

De acordo com as investigações, o traficante foi o mentor do "tribunal do tráfico" e, em novembro de 2005, ele e mais quatro comparsas atearam fogo em um ônibus e mataram cinco pessoas. Ele executou o quarteto e jogou os corpos perto da antiga Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), atual Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), no Grajaú.

"Mica" ainda tentou matar o homem que deu a ordem para os ataques, Anderson Gonçalves dos Santos, o "Lorde", mas ele conseguiu fugir. Contra o traficante, estão expedidos oito mandados de prisão, por tráfico, associação ao tráfico e homicídio e outras 12 anotações criminais.