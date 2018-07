Polícia prendeu 18 pessoas no cerco a Paraisópolis

O saldo de prisões efetuadas na Favela Paraisópolis, na zona sul da capital paulista, chegou a 18 até as 16 horas desta terça-feira, 10, revela balanço parcial da Operação Saturação. Do total, oito prisões foram em flagrante, enquanto as demais são detenções de foragidos. Cerca de 400 policiais ocupam a comunidade desde quarta para tentar identificar os envolvidos no tumulto ocorrido no dia 2, quando foram destruídos carros e estabelecimentos comerciais. Veja também: Paraisópolis cresceu ignorada pelo poder público Paraisópolis passa por mudança TV Estadão - O confronto com a PM Galeria de fotos do confronto em Paraisópolis Todas as notícias sobre o confronto em Paraisópolis O balanço também indica a apreensão de 7 menores, 4 armas de fogo, 1 quilo de crack, 2,4 de maconha, 337 gramas de cocaína e 27 caça-níqueis. Os policiais já revistaram 6.424 pessoas e vistoriaram 1.421 motos, 919 carros, 41 ônibus e 134 comércios.