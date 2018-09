Polícia prendeu 250 pessoas, diz partido de oposição do Barein

No começo do mês, a família Al Khalifa, que governa o Barein e é sunita, impôs a lei marcial e pediu tropas para países vizinhos do Golfo também governados por sunitas, incluindo a Arábia Saudita -- principal exportador mundial de petróleo -- para conter semanas de tumultos durante protestos pró-democracia liderados na maioria por xiitas.

A Justiça do Barein proibiu a mídia de divulgar informações sobre suspeitos e casos ligados à lei marcial, segundo informou a agência de notícias estatal, a BNA, nesta segunda-feira.

A severidade da repressão, que inclui a proibição de quaisquer reuniões públicas e a distribuição das forças de segurança por toda a cidade, criando postos de controle, chocou a população xiita, maioria no Barein, e irritou o Irã, uma potência não árabe do Golfo, com população xiita.

Segundo o Wefaq muitos barenitas estão sendo presos em postos de controle ouna invasão de suas casas. Em outros casos, famílias informam que parentes simplesmente não voltaram para casa, disse à Reuters, por telefone, Ibrahim Mattar, membro do Wefaq.

"Temos cerca de 250 presos confirmados e 44 pessoas que estão desaparecidas, embora esse número mude porque alguns estão escondidos da polícia e reaparecem", afirmou Mattar, que era parlamentar antes de o Wefaq ter se retirado do Legislativo em protesto contra o uso da força para conter os manifestantes.

(Reportagem de Erika Solomon)