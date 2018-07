Polícia procura 60 presos que fugiram de cadeia em SC Dezessete dos 78 presos que fugiram ontem do Centro de Triagem Complexo Penitenciário de Florianópolis, em Santa Catarina, foram recapturados até a manhã de hoje. Bloqueios foram montados ao redor do complexo, no bairro Agronômica, e equipes da polícia ainda realizam buscas nas imediações pelos outros 61 foragidos.