Polícia procura acusado de estuprar mulher em van no RJ

Em depoimento à polícia, a vítima contou que entrou na Kombi e sentou-se no banco do carona, ao lado do motorista. Depois que a última passageira desceu, o criminoso apontou uma arma para a mulher, seguiu com o veículo para um lugar ermo e abusou sexualmente dela. Em seguida, ela foi jogada para fora da Kombi. O estuprador fugiu. O veículo era de cor branca e fazia o trajeto Alcântara-Engenho Pequeno. Este caso está sendo investigado pela 73ª Delegacia de Polícia (Neves).

O suspeito é negro, tem entre 1,70 metro e 1,80 metro, bigode grisalho, sem cabelo na lateral e cerca de 50 anos. Informações sobre o acusado devem ser passadas ao Disque-Denúncia (21-2253-1177).

Outros casos

O primeiro caso de estupro em van que veio a público foi o de uma turista norte-americana de 21 anos, no dia 30 de março. Ela e o namorado francês pegaram uma van em Copacabana, na zona sul do Rio, e seguiam para a Lapa, bairro boêmio da região central da cidade. Na subida do Elevado da Perimetral, os bandidos obrigaram os outros passageiros a descer e seguiram com o casal estrangeiro para São Gonçalo. O francês chegou a ser espancado. Poucas horas após o crime, policiais da Delegacia Especial de Atendimento ao Turismo (Deat) prenderam três acusados: Jonathan Foudakis de Souza, de 20 anos; Wallace Aparecido Souza Silva, de 22; e Carlos Armando Costa dos Santos, de 21.

A repercussão do episódio fez com que pelo menos outras duas mulheres que haviam sido estupradas anteriormente pelo mesmo bando procurassem a Deat. Uma menina de 18 anos disse que foi violentada durante o carnaval, enquanto seguia da Lapa para Copacabana.

O outro episódio foi de uma moradora de Saquarema, na Região dos Lagos do Estado, que foi estuprada em 23 de março. Ela chegou a registrar o caso na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Niterói. A lentidão das investigações neste caso levou a chefe de Polícia Civil, Martha Rocha, a exonerar a delegada Marta Dominguez da Deam-Niterói e a perita criminal Martha Pereira da direção do Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de São Gonçalo.

Além dos três bandidos presos, a Deat já identificou um menor, que está sendo procurado. Um quinto homem também faria parte do bando, mas ainda não foi identificado.

Películas escuras

Na tentativa de garantir a segurança aos passageiros, as vans que fazem transporte municipal na cidade do Rio de Janeiro não poderão mais ter vidros escurecidos por películas (conhecidas como insulfilm). A determinação consta de um decreto publicado na sexta-feira (5) no Diário Oficial do município pelo prefeito Eduardo Paes (PMDB). A norma entra em vigor na próxima segunda-feira (8) e a punição a quem infringi-la será regulamentada pela Secretaria Municipal de Transportes.