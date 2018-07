Polícia procura criadores de falso meteorito no RS A Polícia Civil vai investigar quem montou o balão equipado com explosivos que assustou os moradores de Santa Bárbara do Sul (RS) na noite de ontem, e poderá acusar os autores da brincadeira de tentativa de crime contra o meio ambiente. O objeto cruzou o céu da cidade como uma bola de fogo e caiu em uma plantação de pasto para animais dos arredores. Muitas pessoas pensaram que fossem fragmentos de um satélite alemão ou de um meteorito.