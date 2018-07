Polícia procura empresário que teria forjado morte em queda de avião

A polícia do Estado americano da Flórida está procurando um empresário que ela acredita ter tentado forjar a própria morte ao deixar cair o avião que ele pilotava. Marcus Schrenker, de 38 anos, vinha enfrentando problemas financeiros com suas empresas de consultoria, inclusive contraindo uma dívida de US$ 500 mil com uma seguradora. No domingo, ele decolou sozinho a bordo de seu monomotor de Anderson, no Estado de Indiana, em direção à Flórida. Quando sobrevoava o Estado do Alabama, ele fez uma chamada de socorro, dando início a uma grande operação de resgate. A polícia, no entanto, acredita que Schrenker teria saltado de pára-quedas antes de deixar o avião cair. Piloto automático Na ligação, Schrenker disse que o vidro dianteiro da aeronave havia se estilhaçado e que ele estava sangrando. Dois aviões militares foram enviados para escoltar o monomotor, mas o encontraram voando no piloto automático, com a porta aberta e nenhum sinal do piloto. O avião a seguir caiu em uma área pantanosa perto da cidade de Milton e próximo a várias casas. Investigadores disseram que os destroços não apresentavam sinais de sangue, e que o vidro dianteiro não estava estilhaçado. O delegado local acredita que o piloto tenha abandonado a aeronave intencionalmente. Após o incidente, um homem com as feições de Schrenker teria feito check-in em um hotel no Alabama e disse a polícia que sofreu um acidente de canoagem. Pouco depois ele foi visto fugindo para dentro de um bosque próximo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.