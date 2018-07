Polícia procura homem que assaltou estudantes no RS A Polícia Civil procura um homem que assaltou uma professora e cerca de 20 estudantes dentro de uma sala de aula da Faculdade dos Meios de Comunicação Social (Famecos), na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS), na noite de segunda-feira, 2. As imagens repassadas pela instituição à 11ª Delegacia de Porto Alegre mostram que o rapaz, aparentando idade próxima a 25 anos, com altura de 1 metro e 70 centímetros, moreno claro, vestindo calça azul e casaco, com uma mochila cor-de-rosa às costas, circulou pelo prédio 7 do campus como se fosse um estudante entre às 21h30min e 22h30min. Até o final da tarde desta terça-feira, 3, não havia pistas sobre o suspeito.