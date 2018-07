Polícia procura homem suspeito de raptar menina Brenda A Polícia Civil está à procura do homem que aparece nas imagens do circuito de segurança de uma doceria, na Rua Vergueiro, zona sul de São Paulo, carregando no colo a menina Brenda, de quatro anos, que estava desaparecida há duas semanas. A menina, que sumiu durante um culto evangélico do qual sua mãe participava, foi encontrada na segunda-feira graças a um vizinho da família. Alex Gomes de Carvalho, de 18 anos, reconheceu a garota na rua e chamou a polícia. O suspeito, no entanto, conseguiu fugir, deixando Brenda para trás.