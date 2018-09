Polícia procura jovem que feriu olho de professora A Polícia Civil de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, procura o estudante da 1.ª série do ensino médio que, na noite de terça-feira, arremessou um apontador na professora Rosemeire Silveira de Souza, de 51 anos, causando ferimentos em seu olho direito.