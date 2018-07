Polícia procura mais corpos após encontrar jovens mortos

Os seis corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) do centro do Rio no final da manhã desta segunda-feira. Embora o órgão ainda não tenha a identificação dos jovens, a polícia civil confirmou que as vítimas encontradas mortas são os seis adolescentes desaparecidos no sábado. O sumiço foi registrado pelos familiares no domingo no 57º Distrito Policial (Nilópolis).

Policiais militares do 20º Batalhão foram acionados por volta das 8h desta manhã por moradores da região que avistaram os corpos na altura do km 13 da Dutra, cobertos por lençóis, com marcas de tiros e facadas, além das mãos amarradas.

As investigações sobre o caso devem ser transferidas do 57º ao 53º DP, delegacia de Mesquita, ainda nesta segunda-feira.