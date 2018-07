Polícia procura suspeito de envenenar 29 cães em SP A polícia de Sales de Oliveira, no interior paulista, procura um suspeito de ter matado por envenenamento ao menos 29 cachorros nos últimos três anos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o último caso foi registrado na semana passada, quando uma funcionária pública de 51 anos encontrou quatro animais mortos na Avenida Mogiana, em frente ao Ginásio de Esporte, no centro da cidade.