Polícia procura suspeito de ter decapitado mulher no RS

PORTO ALEGRE - A Polícia Civil do Rio Grande do Sul pediu à Justiça a prisão preventiva de um homem de 25 anos suspeito de ter decapitado sua mulher em Imigrante, município de três mil habitantes, no Vale do Taquari. O corpo de Andressa Hahn, de 22 anos, foi encontrado na casa dela por volta do meio-dia desta segunda-feira, 27.

O próprio suspeito teria telefonado a parentes informando do crime. Como ele saiu do local em uma moto, os policiais seguiram indicações da comunidade e encontraram o veículo e a cabeça próximos, em meio a um matagal, a seis quilômetros do local do crime. Na casa, foi apreendida uma faca serrilhada de cozinha, provável arma usada no assassinato. Informações preliminares indicaram que o casal estaria separado havia seis meses.