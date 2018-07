Polícia promete limpar pátios em 30 meses

Empresários do setor acreditam que vai ser difícil cumprir a meta, já que seria preciso tirar, por dia, 53 veículos que já estão armazenados. Além disso, a empresa contratada teria de guinchar e guardar três veículos que são apreendidos diariamente.

Um dos temores do mercado é de que os novos pátios fiquem, em pouco tempo, superlotados como os atuais. O projeto prevê que os terrenos tenham pelo menos 50 mil metros quadrados - o equivalente a cinco campos de futebol - e fiquem a uma distância de até 100 quilômetros do centro de São Paulo. Após a contratação desse serviço, o governo pretende montar, dentro dos novos pátios, usinas para desmontar os carros e reciclar algumas partes e peças. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.